Мэр Александр Новиков рассказал о ключевых моментах модернизации Заднепровского рынка

«Каждый добросовестный арендатор сохранит возможность работать на прежнем месте» Мэр Александр Новиков представил концепцию модернизации Заднепровского рынка министру промышленности и торговли Смоленской области Петру Илюхину.
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