В Санкт-Петербурге автомобиль такси выехал на тротуар и сбил пешехода. Момент наезда попал на видео — запись опубликовал официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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