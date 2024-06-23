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  • Вениамин
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Данила Козловский поделился секретом успеха американского кино

Актер Данила Козловский заявил, что российское кино всегда будет в роли догоняющего.   Артист выразил свою позицию относительно американского и российского кинематографа, подчеркивая различия и особенности каждого из них.

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