США хотят получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Соединенные Штаты выдвинули требование о передаче контроля над трубопроводом «Газпрома», проходящим по территории Украины, американской правительственной корпорации в рамках проекта соглашения о полезных ископаемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии