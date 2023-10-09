Правительство России выделит дополнительно 1,2 млрд рублей на поддержку развития ИИ

Правительство России дополнительно выделит на поддержку разработок, связанных с искусственным интеллектом, около 1,2 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии