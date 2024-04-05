Более 1 тыс. человек посетили вебинары и семинары по земельно-имущественным вопросам в марте 2024 года

В марте текущего года для предпринимателей, пользователей и собственников объектов недвижимости на площадке информационно-консультационного центра «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА» провели 15 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 1152 человека.
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