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Адвокат - Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат - Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат Шота Горгадзе обратился к любимице нашей богемной тусовки (за неё – как грядущего за президента России! – голосовали и рок-музыканты, и видные журналисты, не говоря уже о звёздах шоу-бизнеса) : Автор Евгений Додолев Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира.

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Владимир Сиденко
"...Пластиковая оболочка, натянутая на социальную функцию..." И даже оболочка уродливо натянута. Вот уж Всевышний поиздевался при её зачатии.
Sergey Mosyagin
Даже сомнений нет-"дива" здесь соучастник трагедии...Но мораль ее, страх, природная подлость не дадут признать.Даже Ефремов на ее фоне порядочнее выглядит...
Александр Эфрос
неоднозначно, Собчак указывала водителю-где ехать, как ехать, когда обгонять. Такие *фри* думают, что все дозволено их *богемной* жизненке. Ан нет! Примером тому служит произошедшее с пьянью-наркоманом М.Ефремовым. Неотвра-тимое наказание накрыло алкаша. И все просьбы о том, что в зоне тяжело и не комфортно, естественно отклоняются. Надобно, хорошо трудясь, без нарушений, отсидеть положенное время и, возможно, выйти по УДО. Народ надеется, если будет доказано , что нарушение прав спровоцировано этой, малокультурной, Собчак / не буду выражаться грубо/, то суровая кара обязательно ее постигнет. Водитель, безусловно, пойдет *паровозом*, как сидевший за рулем, но *Заказчик*обязан понести наказание. А душа убиенной по вине Собчак девушки, будет приходить к виновной всю жизнь. Одно плохо: у людишек, подобных Ксении, нет совести. Увы!
Александр Эфрос
Наверное - асоциальную.
Vladimir Lioubimcev
Да соли насыпать Собчак на хвост -= все бесполезно. Ее ничем не прошибешь. И хотелось бы конечно обратить к властным в России, чтобы БОЛЬШЕ НИКОГДА таких, как Собчак, не выдвигали на пост президентов! Хотя уже был и алкаш в президентах, собчачек еще не было. Но если и дальше эт, засевшие у власти, будут так делать, то скоро убийцы и преступники встанут во главе России... ДОКАТИЛИСЬ МЫ, братья россияне!!!... Дальше уже некуда катиться... Все, ДНО!!!
Астон Мартин
Уход ее с места аварии - это очень яркая характеристика отрицательного свойства , это цинизм и низость ...
Владимир Сиденко
Верно! Отказать в помощи пострадавшим - это характерная черта всей либеральной "элиты" и Собчак в том числе. Повернётся ли у неё язык в какой либо передаче на ТВ сказать о помощи страждущим.
Котищев
Все верно! Эта сутулая кобыла любого затопчит своим кривым копытом и глазом не моргнет.
Надежда
У таких наглых и бессовестных особей, как фима собак, других адвокатов и быть не может!( За огромные деньги он оправдает и прямое убийство, и косвенное...(
Татьянка Яцук
Невнимательно читали? Это адвокат Шота Горгадзе, и он НЕ её адвокат! И именно он сказал, что ей с этим жить.....
Татьянка Яцук
Какая человечность, какая девочка??? Она, будучи девочкой, уже была высокомерной фрёй, которая возмущенно фыркала и убегала в негодовании оттого, что взрослые дяди, пришедшие к её отцу, смели не встать, когда она входила!...Там изначально было заложено то, что сейчас проросло ядовитым чертополохом....

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