Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана

Мошенники начали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана. Об этом 17 апреля сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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