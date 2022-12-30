Две грани одних и тех же людей в фотографиях

Фотограф из Атланты Форест Макмаллин в своем фотопроекте «День и ночь» (Day and Night) исследует сексуальное желание и его взаимосвязь с человеческой личностью, снимая отдельных людей и пары в их повседневной жизни и за закрытыми дверями их спален.