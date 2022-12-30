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Две грани одних и тех же людей в фотографиях

Две грани одних и тех же людей в фотографиях

Фотограф из Атланты Форест Макмаллин в своем фотопроекте «День и ночь» (Day and Night) исследует сексуальное желание и его взаимосвязь с человеческой личностью, снимая отдельных людей и пары в их повседневной жизни и за закрытыми дверями их спален.

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