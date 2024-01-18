Почему во времена СССР были популярны золотые зубы

В совке, большинство, ходило с никелированными коронками, дешевыми. Золотые коронки себе могли позволить только коммунячьи функционеры, цеховики и блатные урки.

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

В СССР все цыгане были партийными коммунячьими функционерами, второе место занимали грузины, так как Сталин там родился, а вот почему армяне занимали третье место-не понятно, но мне кажется, патамушта там существовало армянское радио!!!