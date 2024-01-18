В современном мире обзавестись красивой улыбкой очень просто — можно сходить на несколько сеансов к стоматологу и вставить себе красивые зубы.
Почему во времена СССР были популярны золотые зубы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
В совке, большинство, ходило с никелированными коронками, дешевыми. Золотые коронки себе могли позволить только коммунячьи функционеры, цеховики и блатные урки.
Ответить
1 д.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
В СССР все цыгане были партийными коммунячьими функционерами, второе место занимали грузины, так как Сталин там родился, а вот почему армяне занимали третье место-не понятно, но мне кажется, патамушта там существовало армянское радио!!!
Ответить
1 д.
Виталий Сорокин
Не тяжело Дурой быть?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии