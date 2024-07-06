В Токио проходит выставка Phillips с экспонатами аукциона частной японской фотоколлекции

На выставке в Piramide в токийском районе Роппонги, которая проходит с 2 по 16 июля, представлены основные моменты из частной японской коллекции фотографий, которые будут выставлены на аукционе в Лондоне в этом ноябре и следующем мае.
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