Новый сервис поможет жителям Войковского исследовать историю своих семей

Главархив Москвы разработал сервис, где опубликованы оцифрованные документы прошлых веков. Как сообщила пресс-служба Главархива, новый сервис будет особенно интересен и полезен для тех, кто интересуется своей родословной К тому же, на помощь исследователям генеалогии приходит искусственный интеллект.
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