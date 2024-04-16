Эксперт по безопасности Халилов: на случай ЧП должна быть готова "срывная сумка"

На случай экстренной ситуации и необходимости быстро эвакуироваться – к примеру, при пожаре или наводнении – у каждого человека под рукой должна быть так называемая "срывная сумка" с самыми необходимыми вещами.
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