Сайт города Алматы

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Меньше по украинам ездить надо. Как то мягко правительство работает, тут новичёк нужен, ещё один январь на подходе.Поджог автомобиля...
  • Гаджи Нурмагомедов
    Казахи мусульмане и, конечно, у них, должны действовать нормы ислама , который гласит"Согласно исламу, если грудное в...Опасный синдром с...
  • Георгий Михалев
    Невозможно совместить средневековые, дикие обычаи с современной жизнью.Опасный синдром с...

Врио заместителя руководителя управления экологии Алматы осудили за взятку

Врио заместителя руководителя управления экологии Алматы осудили за взятку

Также осуждены 3 руководителя ТОО, передаёт inAlmaty.kz. В антикоррупционной службе информировали, что за получение взятки осуждён временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Жексембаев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх