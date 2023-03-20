Врио заместителя руководителя управления экологии Алматы осудили за взятку

Также осуждены 3 руководителя ТОО, передаёт inAlmaty.kz. В антикоррупционной службе информировали, что за получение взятки осуждён временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Жексембаев.
Также осуждены 3 руководителя ТОО, передаёт inAlmaty.kz. В антикоррупционной службе информировали, что за получение взятки осуждён временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Жексембаев.
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