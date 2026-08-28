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Театр абсурда

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Баку призвал РФ расследовать инцидент у посольства Азербайджана в Москве

Баку призвал РФ расследовать инцидент у посольства Азербайджана в Москве

Протестующие поместили на фасаде посольства три плаката с надписями «СГБ — пытает, Алиев — покрывает!», «Русская кровь на ваших руках!» и «Руки прочь от русских граждан!».

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Комментарии
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Татьяна Романова
&quot;Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что заявления, о которых идет речь, «ни в коей мере не отражают подходы Москвы» к отношениям с Баку.&quot; Подходы Москвы к отношениям с Баку может и не отражают, зато хорошо и внятно отражают отношения россиян к носорогам. Алиев, забери своих зверьков назад в Азерию и будет между нами мир, дружба и жвачка.
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1 м.
Владимир Елкин
&quot;Дружбонародность&quot; со стороны России процветает, а со стороны наших &quot;друзей&quot;? Они продолжают помогать жидовско-нацистскому режиму зеленского! Не пора ли России показать зубы?! ВСЕ СЕГОДНЯ УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ, все остальное считая слабостью!!!
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1 м.
Alex Nемо
Вопрос лишь в том, что именно они понимают под «взаимовыгодными» отношениями? Ежегодно из России в Азербайджан выводится более 90 миллиардов долларов (по данным Центрального банка РФ) — средств, с которых не уплачены налоги, — тогда как в обратном направлении, из Азербайджана в Россию, поступают лишь негатив и обвинения. Не думаю, что это может служить основой для здоровых отношений...
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4 н.