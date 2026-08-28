Татьяна Романова "Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что заявления, о которых идет речь, «ни в коей мере не отражают подходы Москвы» к отношениям с Баку." Подходы Москвы к отношениям с Баку может и не отражают, зато хорошо и внятно отражают отношения россиян к носорогам. Алиев, забери своих зверьков назад в Азерию и будет между нами мир, дружба и жвачка.

Владимир Елкин "Дружбонародность" со стороны России процветает, а со стороны наших "друзей"? Они продолжают помогать жидовско-нацистскому режиму зеленского! Не пора ли России показать зубы?! ВСЕ СЕГОДНЯ УВАЖАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ, все остальное считая слабостью!!!