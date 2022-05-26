Просто пророк

Как в воду глядели. Надо же, самоисполняющееся пророчество это называется в психологии.https://t.me/chervonec_001/10890>Такое чувство, что этот несчастный глупый и кровожадный комик запрограммировал судьбу целого народа и прет, не отступая от плана.