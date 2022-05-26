Последние новости

32 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Винокуров
    Почему бы под видом санкций греков не грабить, а там и всех кто нам санкции объявляет. Как говориться, адекватно.Иран наказал Грец...
  • Виталий Винокуров
    Повинен в смерти! На удобрение.Глава Минюста ДНР...
  • Samarium
    Греки всегда были греками...Правильно сделали персидские друзья, забрали свое....Вообще-то это мы должны были сделать...Иран наказал Грец...

Просто пророк

Как в воду глядели. Надо же, самоисполняющееся пророчество это называется в психологии.https://t.me/chervonec_001/10890>Такое чувство, что этот несчастный глупый и кровожадный комик запрограммировал судьбу целого народа и прет, не отступая от плана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх