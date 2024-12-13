Десять минут или после 20 января: Дэвис указал Зеленскому на время начала переговоров

Подполковник Дэвис уверен, что Зеленскому нужно начинать переговоры о мире как можно скорее.Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, известный политический эксперт, заявил, что Зеленскому стоило бы начать переговоры с Трампом и Россией прямо сейчас.