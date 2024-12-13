Подполковник Дэвис уверен, что Зеленскому нужно начинать переговоры о мире как можно скорее.Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, известный политический эксперт, заявил, что Зеленскому стоило бы начать переговоры с Трампом и Россией прямо сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии