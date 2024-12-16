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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов забросил 22 шайбы в 30 играх – лучший результат в истории «Миннесоты» на таком отрезке. У Габорика было 20 голов в сезоне-2006/07

Форвард «Уайлд» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).  На его счету 47 (22+25) очков в 30 играх.

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