Трамп предложил передать Киеву лицензии на ракеты Patriot

Дональд Трамп в Truth Social поделился статьей Washington Post, предлагающей лицензировать производство ракет Patriot для Киева.
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Россия тоже может воткнуть вилку в бок Трампу. Наша страна тоже может кое кому передать лицензию на кое какие ракеты.
Трамп и нашим и вашим! Не адекватен....