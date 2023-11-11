Бои за Духовщину

В результате ожесточённых четырёхдневных боёв войска Калининского фронта прорвали сильно укреплённую полосу немецкой обороны в районе города Духовщина, разгромили ряд долговременных опорных пунктов противника и затем заняли город Духовщину, являвшийся наиболее важным и прочным заслоном немцев па пути к Смоленску.
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