Бои за Духовщину

В результате ожесточённых четырёхдневных боёв войска Калининского фронта прорвали сильно укреплённую полосу немецкой обороны в районе города Духовщина, разгромили ряд долговременных опорных пунктов противника и затем заняли город Духовщину, являвшийся наиболее важным и прочным заслоном немцев па пути к Смоленску.