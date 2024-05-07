Реддитор с ником u/IncaAlien утверждает, что он в 2024 году один смог построить эту стену с помощью ручных инструментов.
Камни инка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Реддитор с ником u/IncaAlien утверждает, что он в 2024 году один смог построить эту стену с помощью ручных инструментов.
Свежие комментарии