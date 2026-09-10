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Царьград

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Клуб "Динамо" арендовал полузащитника Казимира из "Осера"

Клуб "Динамо" арендовал полузащитника Казимира из "Осера"

Футболист Жозуэ Казимир, представляющий сборную Гаити, временно переходит из французского "Осера" в московский клуб "Динамо".

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