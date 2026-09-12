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Царьград

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В Ростове снос аварийного дома на 2-й Баррикадной подорожал до 4,2 млн

В Ростове снос аварийного дома на 2-й Баррикадной подорожал до 4,2 млн

В Ростове-на-Дону управление ЖКХ Железнодорожного района в третий раз объявило тендер на демонтаж аварийного кирпичного дома.

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