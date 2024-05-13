Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте

Украина находится в затруднительном положении на фронте и из-за переключения внимания на выборы в Европарламент и президентские выборы в США для неё начинается опасный период на фронте, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, признав, что частично Евросоюз уже перешёл к «экономике войны».