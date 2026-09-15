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Эндокринолог рассказал, в чем роковая ошибка худеющих

Эндокринолог рассказал, в чем роковая ошибка худеющих

Чаще всего люди стремятся сбросить килограммы как можно быстрее, забывая, что организм воспринимает резкое голодание как угрозу и в ответ повышает аппетит и замедляет обмен веществ Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с "Абзацем" сообщил, что резкое сокращение калорий в сочетании с интенсивными физическими нагрузками может привести к обратному эффекту — набору веса.

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