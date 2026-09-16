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Царьград

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Сергей Лавров назвал устав ООН документом, близким к идеалу

Сергей Лавров назвал устав ООН документом, близким к идеалу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, что устав ООН является документом, близким к идеальному.

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