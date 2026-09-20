В Чехии задержали мужчину, угрожавшего взорвать Пражские куранты

Полиция Праги задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в отправке как минимум 36 электронных писем с угрозами и ложными сообщениями.
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