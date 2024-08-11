Зеленский обманул Лукашенко. К границе мгновенно пошли эшелоны с танками

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Царьград

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Хитрожопый батька, везде и всем соловьёв заливается в угоду себе! Говорит вроде правильные вещи, но хамелеон ещё тот! Союзничек России, блин!
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17 час.

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