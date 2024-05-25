Команды Формулы 1 против включения корпоративов в ограничение расходов

Команды Формулы 1 против включения корпоративов в ограничение расходовGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, как продвигаются переговоры команд с коммерческими владельцами Формулы 1 и FIA по поводу нового формата ограничения расходов.