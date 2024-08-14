Новое место для отдыха и досуга по улице Таежная

Депутат Тюменской областной Думы Ирина Соколова оценила благоустройство ямальской столицы. Напомним, что в 2024 году в рамках реализации программ "Мой двор" и "Формирование комфортной городской среды" на территории Салехарда запланированы к благоустройству 6 общественных и 21 дворовая территория.