Новое место для отдыха и досуга по улице Таежная

Депутат Тюменской областной Думы Ирина Соколова оценила благоустройство ямальской столицы. Напомним, что в 2024 году в рамках реализации программ "Мой двор" и "Формирование комфортной городской среды" на территории Салехарда запланированы к благоустройству 6 общественных и 21 дворовая территория.
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