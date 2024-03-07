В Екатеринбурге массово отменяют концерты российских звезд

Российские артисты массово лишаются выступлений в Екатеринбурге. Под отмену попадают те звезды, которые успели публично оскандалится, а также те, на чьей общественной репутации пока не было крупных пятен.
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