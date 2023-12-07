Жилмассив в Горловке частично обесточен из-за обстрела со стороны ВСУ

Нарушение работы одной из подстанций в результате обстрела Горловки украинскими военным Горловки привело к отключению света в части домов жилмассива «Комсомолец», сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.
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