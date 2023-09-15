Общественная служба новостей

1 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Не завидуй Проша, а то бумеранг мимо не пролетит.Прохор Шаляпин пр...
  • Дмитрий Лысков
    Перефразируя старый анекдот:"Что только не придумают ,только бы не платить достойную зарплату!"Набиуллина заявил...
  • Sergiy Che
    После смерти влияние у тех выросло....Jerusalem Post по...

Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых нацистскими формированиями киевского режима артиллерийских атаках, целью которых оказались расположенные на территории региона населённые пункты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх