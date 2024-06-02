Страна и люди
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Страна и люди

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В Херсонской области морпехам Черноморского флота вручили госнаграды

В Херсонской области морпехам Черноморского флота вручили госнаграды

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина бойцам морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» вручили медали «Жукова», «За храбрость» II степени, а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

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