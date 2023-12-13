Взяточнику из парфинской колонии суд уменьшил размер штрафа, так как он находился под стражей

Старорусский районный суд вынес приговор в отношении 21-летнего Александра Григорьева, признанного виновным в совершении преступлений, связанных с получением взяток: одна из них признана мелкой, другая – "в значительном размере".
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