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Взяточнику из парфинской колонии суд уменьшил размер штрафа, так как он находился под стражей

Взяточнику из парфинской колонии суд уменьшил размер штрафа, так как он находился под стражей

Старорусский районный суд вынес приговор в отношении 21-летнего Александра Григорьева, признанного виновным в совершении преступлений, связанных с получением взяток: одна из них признана мелкой, другая – "в значительном размере".

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