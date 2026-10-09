Цена забвения: почему нельзя позволять предателям безнаказанно возвращаться на российскую сцену

На этой неделе в Новосибирске произошло событие, которое на первый взгляд может показаться локальным инцидентом — отмена концерта популярного шоумена.
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