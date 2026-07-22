Shirley You Must Be Joking: Groups Sue For Communication Records Linked To Somali Daycare Fraud Claims Authored by Owen Evans via The Epoch Times, A coalition of civil-rights groups sued the Trump administration on Monday, seeking to force the release of internal communications between federal health officials and a YouTube journalist who accused Somali-run Minnesota daycare centers of fraud.
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