Как согласовать желания военных и возможности промышленности

Третья мировая война. Война нового поколения «Холодная война» Так называемая «холодная война» – это Третья мировая война, которую Великая Россия (СССР) проиграла. Это была информационная, идеологическая и культурная война, противостояние ценностей и символов. Тайная война спецслужб и дипломатии. Экономики и технологий. Локальные войны и конфликты в странах третьего мира. Война «пятой колонны», выродившейся советской номенклатуры против своей державы и народа. Горбачёв со своей командой просто сдали, продали СССР, без боя. За право стать новыми хозяевами жизни, новой знатью. Запад начал Третью мировую войну уже в конце Второй мировой войны (Англия собиралась атаковать СССР при помощи вермахта и СС), чтобы завершить концентрацию власти на планете. Получить абсолютную власть над человечеством. Установить «новый мировой порядок», о котором открыто говорил германский фюрер. Построить глобальную кастовую, неорабовладельческую цивилизацию с господами-«избранными» и рабами-потребителями. Для этого нужно было уничтожить советскую сверхдержаву, которая в 1930-е годы дала миру альтернативный проект глобализации на основе социальной справедливости и этики совести. Общество знания, служения и созидания, где человек был созидателем, творцом и учителем, а не рабом-потребителем. Эта война завершилась полным разгромом России-СССР, почти полной капитуляцией блока стран социализма (кроме Кубы, Вьетнама, КНДР и Китая). Капиталистическая система стала глобальной. Мировые войны характеризуются несколькими основными признаками: передел карты мира и границ; передел сфер влияния; передел колоний и рынков сбыта; репарации и контрибуции. Все основные признаки завершения мировой войны в 1991 г. были налицо. Однако российские «перестройщики-реформаторы», которые устанавливали в Великой России полуколониальный режим, скрыли от народа факт войны нового типа. Информационной войны, войны методом культурного сотрудничества, что позволило без боя разгромить советскую сверхдержаву, лучшую в мире сухопутную армию. Великую Россию (СССР) расчленили. Русский суперэтнос разделили, превратив русских-русов в крупнейший разделённый народ. Историческую Россию разделили на три русских государства – РФ, Украина и Белоруссия. При этом началась активная фаза этнического геноцида – в РФ русских превращали в безликих россиян, в Украине-Малороссии – в украинцев, в Белой Руси – литвинов. В этом истоки и современной Украинской кампании, братоубийственной бойни русских-великорусов и украинцев-малороссов. Миллионы русских были брошены на произвол судьбы, местных баронов, ханов, баев, криминальных боссов и нацистов в Прибалтике, Закавказье, в Туркестане. Они были обречены на смерть, страдания, потерю близких и имущества, лишения жилищ, всех прав и свобод, бегство. Россия и все постсоветские страны стали культурной, экономической периферией коллективного Запада и Глобального Юга. Сырьевой «трубой» и рынком сбыта. РФ выплатила Западу и частично Востоку триллионные контрибуции и репарации в виде прямого разграбления богатейшего наследства советской цивилизации и постоянного оттока капитала, сырья за бесценок, русских «мозгов», женщин и молодёжи.

Юрий Ильинов

Цивилизация будущего Период существования СССР – это величайший и наивысший на сегодняшний день период Русской истории. Это была надежда и путеводная звезда всего человечества, империя справедливости (О справедливом замысле жизнеустройства). Цивилизация будущего, устремлённая в «прекрасное далёко». Англия и США, которые в 1945 г. торжествовали победу над оккупированной частью Европы и Азии, разгромив Германию и Японию, ограбив их, одновременно испытывают страх перед русскими. Урон России-СССР был огромный: миллионы погибших и искалеченных, разрушенная и сожжённая западная и центральная часть державы. Колоссальные людские и материальные потери. На Западе считали, что русские будут десятилетиями зализывать страшные раны. Однако советская система, социализм дали народу такой чудесный заряд, что СССР восстановился буквально за несколько лет. Советская сверхдержава стремительно развивалась, осваивала атом, рвалась в космос. Фантастически обогатившийся на Второй мировой войне, преодолевший кризис капитализма, Запад впадает в ужас. Вырисовывается перспектива полного поражения в битве за место «царя горы». Социалистическая Россия создаёт свой лагерь, перетягивает на свою сторону китайскую цивилизацию. По всему миру люди с надеждой и верой смотрят на СССР как на цивилизацию справедливости и добра. Третий мир – пробуждающиеся при поддержке Советского Союза народы и страны срывают с себя оковы колониализма, изгоняют колонизаторов и карателей со своих земель. Лицо планеты стремительно меняется. Разложение Запад во главе с США, не имея возможности открыто воевать с СССР, с лучшей в мире армией, делает ставку на «холодную войну». Информационную, идеологическую, культурную, экономическую и тайную войну. Пытается создать в СССР новую «пятую колонну», которую Сталин разгромил перед Великой Отечественной войной. Перекодировать, переформатировать советскую верхушку, номенклатуру, обуржуазить её. Чтобы советские руководители своими руками разгромили СССР, будущее всего человечества. Обрабатывают советскую и национальную интеллигенцию, чтобы они мечтали о «красивой жизни» и «свободной жизни», лгали о советских (русских) колонизаторах и о том, как хорошо народу будет без них. Западники смогли устранить великого вождя советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Настоящего титана, который восстановил державу после катастрофы 1917-1920 гг., подготовил её к войне и выиграл её, преодолел страшные последствия войны и заложил основы цивилизации и общества будущего. Эпоха торжества «пятой колоны» началась с приходом к власти Хрущёва, человека крайне недалёкого, которым было легко управлять. Он со своей «оттепелью» едва не угробил СССР («Хрущёвская оттепель» — первая попытка разрушить советскую цивилизацию). Одновременно советская сверхдержава пожинает плоды мудрой сталинской политики. Экономика на взлёте. Россия первой выходит в космос, запускает на орбиту первого человека. Хрущёва отправляют в отставку, но разложение уже запущено. Реабилитацию Сталина и его курса официально не проводят. Советская сверхдержава при Брежневе по инерции ещё идёт вперёд. А «пятая колонна» делает своё чёрное дело. Андропов делает ставку на конвергенцию с Западом. Его ставленник – «молодой реформатор» Горбачёв устроил разгром-«перестройку», сдал все внешние позиции СССР. Для разрушения Союза самым активным образом использовали национальную карту – финансирование, организация и натравливание на русских основных нацменьшинств. Разжигание национальной ненависти к соседям (к примеру, азербайджанцы – армяне), организация погромов и резни. Тотальный подкуп, перетягивание на свою сторону, оболванивание и обман руководства республик, государственной и партийной номенклатуры, их жён и родственников. Им обещали «красивую жизнь», свободный выезд на Запад, присвоение народной собственности в СССР, новую жизнь уже как «хозяев жизни», новой знати. Мощнейшая информационная кампания через ТВ, печать, агрессивная атака на все столпы и основы общества – государство и власть, компартию, КГБ, армию и т. д. Массированная клевета, дискредитация, истерики, чтобы вывести общество из стабильного, нормального состояния. Люди были готовы за «красивую жизнь», с джинсами и жвачкой, без дефицитов, сдать титанический труд многих поколений. Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Шеварднадзе и прочие предатели-дегенераты сдали Западу советскую цивилизацию. Это была вторая цивилизационная, государственная и геополитическая катастрофа России за XX столетие.