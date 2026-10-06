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Царьград

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Врачи Самарской области: шанс вылечить рак груди на ранней стадии — 90%

Врачи Самарской области: шанс вылечить рак груди на ранней стадии — 90%

Жительницам Самарской области напомнили о необходимости регулярной маммографии после 40 лет, поскольку при раннем выявлении рака груди шансы на успешное лечение превышают 90%.

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