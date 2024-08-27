Член СПЧ Меркачева объяснила способ поощрения осужденных за помощь при захвате заложников

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала возможность поощрения Федеральной службой наказания (ФСИН) России осужденных за помощь при захвате заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в Суровикино Волгоградской области.
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