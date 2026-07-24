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Царьград

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«Должны быть уступки России»: Илон Маск призвал к миру по линии фронта на Украине

«Должны быть уступки России»: Илон Маск призвал к миру по линии фронта на Украине

«Фронт почти не движется, а люди гибнут каждый день»: Маск в интервью The Economist — об Украине, дипломатах и будущем человечества.

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