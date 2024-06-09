YouGov: 60% немцев выступили за обязательный призыв в армию

Более 60% жителей Германии выступают за возвращение обязательного призыва в армию. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.
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