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Царьград

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Товарооборот Нижегородской области и Беларуси вырос на 3%

Товарооборот Нижегородской области и Беларуси вырос на 3%

Импорт из Беларуси в Нижегородскую область за январь–июнь 2026 года увеличился на 5%, что обеспечило общий рост товарооборота на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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