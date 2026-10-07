Товарооборот Нижегородской области и Беларуси вырос на 3%

Импорт из Беларуси в Нижегородскую область за январь–июнь 2026 года увеличился на 5%, что обеспечило общий рост товарооборота на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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