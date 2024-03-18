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Вместо тысячи слов. Русский дипломат в Берлине прилюдно станцевал под крики "поуехавших"

Вместо тысячи слов. Русский дипломат в Берлине прилюдно станцевал под крики "поуехавших"

Русский дипломат в Берлине прилюдно станцевал под крики уехавших "испуганных патриотов", которые скандировали "Позор!".

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Сколько же мусора, пены и просто несчастных людей &quot;поубегало&quot; с Родины за эти годы-непогоды... Пусть сегодня они еще востребованы нашими врагами, за пару пятерок евро могут потусоваться около наших посольств, покричать &quot;позор&quot;... а дальше то что? Ностальгия навалится, раздавит - да так, что никакой дешевый шнапс или банка пива не погасят эту тоску... Тогда останется только одно - петлю на шею... Прощай, Россия!...
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