Вместо тысячи слов. Русский дипломат в Берлине прилюдно станцевал под крики "поуехавших"

ВУ

Владимир Уфимцев

Сколько же мусора, пены и просто несчастных людей "поубегало" с Родины за эти годы-непогоды... Пусть сегодня они еще востребованы нашими врагами, за пару пятерок евро могут потусоваться около наших посольств, покричать "позор"... а дальше то что? Ностальгия навалится, раздавит - да так, что никакой дешевый шнапс или банка пива не погасят эту тоску... Тогда останется только одно - петлю на шею... Прощай, Россия!...