МТС увеличила скорость мобильного интернета в Мариинском Посаде на 20%

Мариинский Посад — одно из старейших поселений региона, известное с 1620 года как село Сундырь. В конце XIX — начале XX веков он был крупнейшим населенным пунктом на территории современной Чувашии, превосходя по численности даже столицу республики — город Чебоксары.
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