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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амат Мбайе о продлении контракта с ЦСКА: «Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень легкое решение»

«Очень рад вернуться в ЦСКА и получить шанс защитить титул, ради которого мы так усердно работали. Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень легкое решение.

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