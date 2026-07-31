Zero Hedge
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Zero Hedge

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Entire Russian City Enveloped In Smoke & Darkness After Major Refinery Attacked

Entire Russian City Enveloped In Smoke & Darkness After Major Refinery Attacked

Entire Russian City Enveloped In Smoke & Darkness After Major Refinery Attacked The major Russian industrial city of Volgograd, in the country's southwest, is being engulfed in smoke and darkness on Friday after a wave of Ukrainian drone attacks scored several hits on key sites.

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