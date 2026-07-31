Entire Russian City Enveloped In Smoke & Darkness After Major Refinery Attacked The major Russian industrial city of Volgograd, in the country's southwest, is being engulfed in smoke and darkness on Friday after a wave of Ukrainian drone attacks scored several hits on key sites.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии