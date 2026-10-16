Баня-Лука делает ставку на российский газ и не скрывает этого Пока крупные европейские столицы судятся с Брюсселем, ищут лазейки в регламентах и придумывают юридические конструкции для продолжения закупок российского газа без потери лица, в Республике Сербской Боснии и Герцеговины обходятся без лишней дипломатии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Капитан выполнял ...
- Газовая арифметик...
- Разрушить трубу п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым