Баня-Лука делает ставку на российский газ и не скрывает этого Пока крупные европейские столицы судятся с Брюсселем, ищут лазейки в регламентах и придумывают юридические конструкции для продолжения закупок российского газа без потери лица, в Республике Сербской Боснии и Герцеговины обходятся без лишней дипломатии.