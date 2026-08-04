В ВОЗ оценили угрозу от опасного вируса Бурбон в США

Всемирная организация здравоохранения владеет информацией о новом случае заражения редким вирусом Бурбон на территории Соединенных Штатов Америки, однако оценивает вероятность масштабной эпидемии как минимальную .
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