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В ВОЗ оценили угрозу от опасного вируса Бурбон в США

В ВОЗ оценили угрозу от опасного вируса Бурбон в США

Всемирная организация здравоохранения владеет информацией о новом случае заражения редким вирусом Бурбон на территории Соединенных Штатов Америки, однако оценивает вероятность масштабной эпидемии как минимальную .

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