Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны", задействовав параграф "40-Алеф"; ранее сей пункт вводился в действие ровно 50 лет назад – во время Арабо-израильской войны 1973 года (которую в арабской историографии называют Октябрьской войной, в израильской - войной Судного дня).
Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Евреи , как фашисты ... , как их друзья пиндосы , .... бомбят города - гражданское население !? Поддерживали и помогали бендеровщине - фашистским прихвостням , плевать евреям что убивают руских .... ! Доигрались сами засранцы . ответка за шакалью политику им самим прилетела ?
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5 час.
Андрей Тихонов
евреи и фашисты одно и тоже, гитлер ,он же гидлер такой же жид, надо бы Сирии активизироватЬся на Голланских высотах
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2 час.
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