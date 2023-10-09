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Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны", задействовав параграф "40-Алеф"; ранее сей пункт вводился в действие ровно 50 лет назад – во время Арабо-израильской войны 1973 года (которую в арабской историографии называют Октябрьской войной, в израильской - войной Судного дня).

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Евреи , как фашисты ... , как  их друзья пиндосы , .... бомбят  города - гражданское население !?                                                                      Поддерживали и помогали бендеровщине - фашистским прихвостням , плевать евреям что убивают руских .... !                                Доигрались сами  засранцы   .  ответка  за  шакалью политику им самим  прилетела ?
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5 час.
Андрей Тихонов
евреи и фашисты одно и тоже, гитлер ,он же гидлер такой же жид, надо бы Сирии активизироватЬся на Голланских высотах
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2 час.

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